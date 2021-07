Plopsaland De Panne

Video: zo verloopt een ritje in Plopsalands nieuwe spinning coaster The Ride to Happiness

The Ride to Happiness, de nieuwe achtbaan van Plopsaland De Panne, heeft zich binnen een mum van tijd ontpopt tot een publieksfavoriet. Voor wie de sensationele spinning coaster nog niet heeft kunnen uitproberen, zijn er nu onride-beelden op YouTube.



Plopsaland heeft zelf nog geen volledige onride-film van de rollercoaster gepubliceerd. Daarom is het aan fans om de spectaculaire rit vol heftige elementen in beeld te brengen. The Ride to Happiness bestaat uit twee lanceringen en vijf inversies.

De topsnelheid bedraagt 90 kilometer per uur. En alsof dat nog niet genoeg is, draaien de karretjes. Elke rit verloopt daardoor anders. Het is de eerste spinning coaster in Europa die over de kop gaat.



Muziek

De 35 meter hoge attractie, gebouwd door de Duitse fabrikant Mack Rides, staat in het teken van het beroemde muziekfestival Tomorrowland. Tijdens de rit klinkt in de treinen Tomorrowland-muziek. Op 21 juli vindt de officiële opening plaats. Tot die tijd is de achtbaan al wel geopend onder het mom van een testfase.