Beekse Bergen

Beekse Bergen langer open tijdens Afrikaanse 'Someravonden'

Safaripark Beekse Bergen is van 1 juli tot en met 5 september dagelijks geopend van 10.00 tot 21.00 uur. Tijdens deze 'Somer by Beekse Bergen' staan er extra horecapunten in het park met bijzondere gerechten en drankjes.



Zo is er een Somerkroeg, waar bezoekers uitzicht hebben op de savannes. Voor een lunch of diner met onbeperkt vlees, vis en groenten van de grill kunnen gasten terecht in het vernieuwde restaurant Wanyama. De gerechten worden ter plekke bereid.

Verder is het mogelijk om in de avondzon op autosafari te gaan of de dieren vanaf een boot te bekijken terwijl ze zich klaarmaken voor de nacht. Ook loopt er een vernieuwde wandelsafari langs het verbouwde verblijf van de zwarte neushoorn. Mannetje Hodari krijgt naar verwachting deze zomer gezelschap van een vrouwtje om mee te kunnen doen aan het fokprogramma.



Tickets

Er zijn speciale Someravond-tickets beschikbaar die toegang bieden vanaf 15.00 uur. Deze kosten 19,50 euro per persoon. De normale entreeprijs bedraagt 27 euro aan de kassa en 24,50 euro online.