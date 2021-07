Disneyland Paris

Nieuwe theatershow in Disneyland Paris: Disney Junior Dream Factory

In Disneyland Paris wordt voor het eerst sinds de heropening weer een theatershow opgevoerd. In Studio D, gelegen in het Walt Disney Studios Park, is vanaf vandaag de nieuwe kindervoorstelling Disney Junior Dream Factory te zien.



De twintig minuten durende productie gaat over een dromenfabriek waar problemen ontstaan als blijkt dat één van de monteurs geen dromen heeft. Met behulp van zang en dans wordt een dromenmeter gevuld, zodat de machines alsnog in beweging komen.

Mickey en Minnie Mouse krijgen daarvoor gezelschap van enkele Disney Junior-figuren: Fancy Nancy, Vampirina en stokstaartje Timon uit The Lion Guard. Het gedetailleerde steampunk-decor bestaat onder meer uit grote glijbaan, een controlepaneel en een teleporteermachine.



Gebarentolk

In de show wordt zowel Frans als Engels gesproken. In de weekenden is een gebarentolk aanwezig, voor dove en slechthorende toeschouwers. Disney Junior Dream Factory is de vervanger van Disney Junior Live on Stage, een show die van 2009 tot 2019 op de planken stond.