Efteling

Oud-dj's Efteling Kids Radio openhartig over gedwongen afscheid

Efteling Kids Radio is drie maanden geleden gestopt met alle gepresenteerde programma's. Hoe was dat voor de dj's zelf? In een uitgebreid interview vertellen diskjockeys Arnoud Schellenberg en Mayoni Oosterhoff over hun gedwongen afscheid bij het radiostation.



De Efteling heeft de radiozender na twaalf en een half jaar behoorlijk uitgekleed: in plaats van weetjes, verhalen en gesprekken met kinderen worden nu alleen nog liedjes uitgezonden. Volgens de Efteling gaat het niet om een bezuinigingsmaatregel, maar om een verandering van marketinginzicht.

Oosterhoff kon in eerste instantie niet geloven dat het einde in zicht zou komen, vertelt ze in gesprek met Efteling-podcast Kleine Boodschap. "Dat was eigenlijk heel gek. We hadden heel erg het idee: goh, misschien hebben we het verkeerd begrepen. Of misschien wordt er nog wat veranderd."



Gepassioneerd

Later kwam het besef dat het echt over en uit was. "Dat deed wel heel erg wat met je. Wij waren altijd heel erg gepassioneerd." Ze noemt de beslissing om de dj's te ontslaan "heel gek".



Op het moment dat Efteling Kids Radio stopte, ging het volgens de dj's juist erg goed met het station. Mede door de coronacrisis schoten de luistercijfers door het dak. Oosterhoff: "Om dan te zeggen 'je bent op je hoogtepunt gestopt' voelt heel erg alsof het je eigen keuze is, wat in ons geval absoluut niet was."



Timing

Ook Schellenberg vond de timing opvallend. "Juist in dat jaar heb je je meerwaarde zo dubbel en dwars laten zien, dan trek je de stekker eruit... Dat is natuurlijk heel jammer."



Tegelijkertijd realiseert de radiomaker zich dat het iets is wat hij zal moeten accepteren. "Het neemt niet weg dat het natuurlijk pijnlijk is, omdat je weet dat het niet op een moment komt dat het helemaal op een dood spoor zit. Je hebt net je beste maand ever. Dat is moeilijk." Schellenberg zegt van de Efteling te blijven houden. "Het is heel erg wikken en wegen met je gevoelens: boos, begrip..."



Workshops

Het radioduo denkt dat er in Nederland nog steeds markt is voor een kinderzender met gepresenteerde programma's. Daarom zijn de twee inmiddels zelf een online radiostation gestart: Hallokids Radio. Het is de bedoeling om vanuit dat merk later ook bijvoorbeeld workshops en kinderentertainment in de markt te zetten, zodat het bedrijf winstgevend wordt.



Schellenberg kreeg naar eigen zeggen overweldigend veel reacties toen bekend werd dat de Efteling-programma's zouden stoppen. "En dat heeft ons eigenlijk wel gemotiveerd om door te gaan met wat we kunnen en waar we goed in zijn."