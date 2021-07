Plopsaland De Panne

Meet-and-greets keren terug in Plopsaland

Bezoekers van Plopsaland kunnen eindelijk weer op de foto met de figuren van Studio 100. Het Vlaamse attractiepark biedt vanaf vandaag weer meet-and-greets aan. Die ontbraken de afgelopen vijftien maanden vanwege het coronavirus.



Bij de start van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 besloten de Plopsa-parken te stoppen met alle vormen van live-entertainment. Dat meet-and-greets nu opnieuw mogelijk zijn, markeert een belangrijke mijlpaal. Het kunnen ontmoeten van de Studio 100-figuren is voor de attractieparken van Plopsa één van de grootste publiekstrekkers.

Omdat er nog wel coronamaatregelen van kracht zijn, moeten bezoekers anderhalve meter afstand houden bij het poseren naast een mascotte. Hun mondkapje mag dan bij hoge uitzondering heel even af.



Hotel

Naast Plopsaland De Panne komen ook de meet-and-greets in Plopsa Coo, Plopsa Indoor Coevorden, Plopsa Indoor Hasselt, Holiday Park en Majaland Kownaty deze maand langzaam maar zeker weer op gang. Daarnaast verschijnen er van tijd tot tijd figuren in het nieuwe Plopsa Hotel.