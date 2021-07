Plopsaland De Panne

Twee maanden na opening Plopsa Hotel: nieuw thema voor 24 kamers

Hoewel het nieuwe Plopsa Hotel van Plopsaland De Panne pas twee maanden open is, wordt er nu al een belangrijke wijziging doorgevoerd. 24 van de 117 kamers in het viersterrenhotel hebben een nieuw thema gekregen.



Het Plopsa Hotel telde al elf themasuites die in het teken staan van bijvoorbeeld Piet Piraat, Kabouter Plop, K3, Samson & Marie, Wickie de Viking en Maya de Bij. Nu hebben 24 bestaande neutrale kamers ook een eigen thema gekregen.

Bezoekers kunnen voortaan kiezen voor themakamers in de stijl van onder andere Bumba, Maya de Bij, Mega Mindy, F.C. De Kampioenen en Heidi. Ook Kabouter Plop, Samson & Marie, Piet Piraat, Wickie de Viking, Ketnet Junior en K3 hebben nu een eigen 'premium themakamer'.



Nachtwacht

Helemaal nieuw zijn kamers die draaien om de Studio 100-serie Nachtwacht. Van dat merk bestond nog geen themasuite. Plopsa ontdekte echter dat er veel behoefte is aan verwijzingen naar Nachtwacht in het hotel. De zweefmolen in Plopsaland heeft sinds kort ook een Nachtwacht-thema.