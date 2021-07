Fans

Voor handige pretparkfans: achtbaanmodellen van hout

Houten achtbaanmodellen zijn aan een opmars bezig. De firma CoasterDynamix bracht vorig jaar zogeheten Coaster Cutouts op de markt: miniaturen van bekende achtbaantreinen en -karretjes, gemaakt van hout. Fans kunnen ze zelf in elkaar zetten.



Daar is geen lijm voor nodig. De afgelopen maanden verschenen steeds meer verschillende modellen. Inmiddels zijn er al houten replica's van onder andere inverted coasters, hyper coasters en mega coasters.

Daarnaast werkt CoasterDynamix geregeld samen met pretparken voor exclusieve miniaturen van specifieke attracties. Zo bestaat er sinds kort een model van de beruchte houten achtbaan The Bandit uit Movie Park Germany.



Benelux

Bestellen kan op de website van de leverancier. Veel modellen worden ook aangeboden op de Duitse site Parkscout.com. In de Benelux is Pretparkwinkel.nl aangewezen als verkoopkanaal.



De producten zijn afkomstig uit de Verenigde Staten, waar ze worden gesneden met behulp van een laser. "Coaster Cutouts passen in elkaar als een driedimensionale puzzel", legt de fabrikant uit. Eerder introduceerde CoasterDynamix al metalen modellen. Die worden NanoCoasters genoemd.