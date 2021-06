Apenheul

Apenheul viert vijftigjarig bestaan met zomeravonden

Apenheul bestaat in 2021 vijftig jaar en viert dat met zomeravonden voor het hele gezin. Van 23 juli tot en met 28 augustus zijn bezoekers tussen 16.00 en 20.00 uur welkom voor een slaapfeestje tussen de apen.



Tijdens de zomeravonden leren kinderen alles over het slaapgedrag van apen. Daarnaast organiseert het dierenpark allerlei activiteiten, zoals een silent disco, straattheater en de mogelijkheid om apennesten te bouwen.

Ook is er een avondshow met speciaal voor Apenheul gecomponeerde muziek. De inwendige mens kan terecht op een foodfestival. Over de overnachtingsmogelijkheid wordt later meer bekendgemaakt.



Openluchtmuseum

Verder zijn er in het park exposities te zien over de geschiedenis van Apenheul. In het centrum van Apeldoorn verrijst een openluchtmuseum dat in het teken staat van de dierentuin. Kinderen kunnen ook deelnemen aan een klim- en klautertocht door de stad.