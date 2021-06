Plopsaland De Panne

Pretparkfans lyrisch over spectaculaire Plopsaland-achtbaan Ride to Happiness: 'Beter had niet gekund'

The Ride to Happiness by Tomorrowland, de nieuwe achtbaan van Plopsaland De Panne, wordt zeer goed ontvangen door pretparkfans. Dat blijkt uit een rondgang van Looopings tijdens een eerste testavond. Fans en journalisten mochten de 35 meter hoge spinning coaster dinsdagavond uitproberen.



Zij waren behoorlijk onder de indruk van de 17,5 miljoen euro kostende attractie, die in het teken staat van muziekfestival Tomorrowland. The Ride to Happiness is een xtreme spinning coaster van de Duitse fabrikant Mack Rides, met draaiende karretjes, vijf inversies en twee lanceringen met een topsnelheid van 90 kilometer per uur.

Plopsaland spreekt zelf over de "meest spectaculaire rollercoaster van Europa". Klopt dat? "Plopsaland heeft zeker één van de meeste extreme achtbanen in Europa in huis gehaald", reageert Danny van der Weel van YouTube-kanaal Theme Park Science. "Deze achtbaan heeft alles wat je verwacht van een goede coaster: extreme airtime en de meest bizarre inversies, gecombineerd met een ijzersterke soundtrack. Het was echt super."



Adrenalinerush

Pretparkkenner Jan Van Nespen van tijdschrift Brakesection Magazine snapt wel waarom de achtbaan The Ride to Happiness wordt genoemd. "Na één ritje waren we al helemaal happy. Daarna volgden nog negen ritjes, want van deze party-adrenalinerush kun je geen genoeg krijgen."



Hij spreekt over "een state-of-the-art-wereldtopper". "Dit wordt zonder enige twijfel een favoriet onder het publiek en fans. Wat ons betreft als totaalervaring de beste achtbaan van België en topvijfmateriaal in Europa."



Droomcoaster

Voor vlogger Kevin de Jager van YouTube-kanaal KevRides was The Ride to Happiness "een droomcoaster". "Want ik ben gek op spinning coasters en launch coasters. Deze attractie heeft het allebei, plus airtime waar je u tegen zegt."



De Jager maakte dinsdagavond veertien ritjes. "En elk ritje is weer anders." Het leukste stuk? "Na de eerste lancering word je op het hoogste punt naar beneden getrokken. Dat is zó intens." Verder roemt hij de inversies, in combinatie met de draaiende karretjes. "Er zijn inversies waar je schuin of achteruit doorheen gaat, dat is gewoon bizar."



Prachtig

Volgens Sven Arnouts van YouTube-kanaal Svenergy boffen we met zo'n prachtige achtbaan in Europa. "Wat een apparaat", juicht hij. "Deze coaster heeft alles: snelheid, airtime, hangtime, onridemuziek, verlichting op de treinen en ga zo maar door. Ik ga heel snel terug naar Plopsaland om deze indrukwekkende baan nog vaak te doen."



Bart van Iersel, beter bekend als youtuber Bart Baan, sluit zich daar bij aan. "Ik heb genoten van de lanceringen, de gave karretjes en de muziek. Het is een achtbaan waar Plopsa ontzettend trots op mag zijn." Jonathan Sansens van fansite Themeparkfreaks: "De lanceringen waren verrassend krachtig. Je gaat van het ene element in het andere en de baan valt nooit stil." Hij was ook zeer te spreken over de decoraties. "Het thema is veel beter uitgewerkt dan ik verwacht had. Ook de treinen zien er heel goed uit."



Studio 100

Jordi Desaever, alias Mr.Themeparkfans, was al enthousiast toen hij de wachtrij betrad. "Je merkt meteen: dit zit goed, dit kan niet misgaan." Hij werd niet teleurgesteld. "Het decor en de muziek hebben een enorme meerwaarde. Een Studio 100-thema had er niet bij gepast. Toen ze met Tomorrowland kwamen dacht ik: ja, dit is het gewoon. Beter had niet gekund."



Gaan de opzienbarende elementen en draaiende karretjes zorgen voor veel misselijke bezoekers? Van Nespen van tijdschrift Brakesection Magazine denkt van niet. "De treintjes krijgen tijdens de lancering een extra onverwachte rotatie mee, wat het ritverloop nog intenser, onvoorspelbaarder en spannender maakt. Maar ondanks de intense en extreme lay-out is de baan niet misselijkmakend."



Testfase

The Ride to Happiness by Tomorrowland is vanaf donderdag 1 juli toegankelijk voor publiek. In eerste instantie is sprake van een testfase. De decors zijn nog niet af. Op 21 juli vindt 's avonds de officiële opening voor genodigden plaats. Dan eindigt de testperiode.