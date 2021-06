Attractiepark Toverland

Toverland zoekt ruim honderd scare actors voor Halloween Nights 2021

Toverland is achter de schermen al druk bezig met de voorbereidingen voor de Halloween Nights. Daarvoor zoekt men nog meer dan honderd acteurs. Er staan dit jaar dertien halloweenavonden op het programma, tussen 9 oktober en 6 november.



Het park is dan geopend tot 23.00 uur. In totaal worden ruim 150 verschillende acteurs ingezet. Wie het leuk vindt om bezoekers de stuipen op het lijf te jagen, kan zich via de website van Toverland aanmelden voor audities op 31 augustus en 1 en 2 september.

Er geldt een minimale leeftijd van 18 jaar. "Iedereen met een passie voor griezelen mag zich opgeven", vertelt entertainmentmanager Luke Verhoeven. De scare actors dienen beschikbaar te zijn op minimaal tien van de dertien avonden, plus de generale repetitie op 7 oktober.



Beëindigd

Vorig jaar stonden veertien avonden op de planning. Het evenement werd uiteindelijk vroegtijdig beëindigd vanwege landelijke commotie naar aanleiding van de coronamaatregelen. Toverland belooft dat de coronaregels komend najaar in acht genomen worden, mochten die dan nog gelden.