Avonturenpark Hellendoorn

Video: opknapbeurt voor klassieke attractie in Avonturenpark Hellendoorn

Een nostalgische attractie uit Avonturenpark Hellendoorn heeft afgelopen winter een grote opknapbeurt gehad. Dat blijkt uit videobeelden van de firma Most Revisie. De olifantenmolen uit het Overijsselse pretpark werd volledig uit elkaar gehaald en gereviseerd.



De Dombomolen van Hellendoorn stamt uit 1983. Na 38 jaar was het tijd voor een flinke renovatie. Daarbij zijn alle onderdelen geïnspecteerd en waar nodig vervangen. Er kwam ook een nieuw kleurenschema.

In plaats van groen is de constructie nu donkergrijs. Een filmpje brengt de werkzaamheden in beeld. De naam van de attractie is een verwijzing naar de Disney-film Dombo uit 1941, over een vliegend olifantje.