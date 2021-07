Plopsa Group

Tientallen exclusieve Plopsa-ontwerpen in nieuw Plopsa Hotel

Het nieuwe Plopsa Hotel van Plopsaland De Panne herbergt een schatkamer voor pretparkfans. In een vergaderruimte hangen tientallen tekeningen van Plopsa-ontwerper Piet De Koninck. Veel daarvan zijn nooit eerder gepubliceerd. Sommige projecten moeten zelfs nog gerealiseerd worden.



De multifunctionele ruimte van 283 vierkante meter, die afgehuurd kan worden door bedrijven, wordt - heel toepasselijk - de Piet De Koninck-zaal genoemd. Aan de muren hangen ingelijste ontwerpen die door De Koninck zelf werden geselecteerd.

Veel tekeningen zijn afkomstig uit de beginjaren van Studio 100 en Plopsaland. Naast attracties komen onder andere decors van tv-series en theaterproducties voorbij. Ook de eerstvolgende uitbreiding van het Vlaamse attractiepark is duidelijk zichtbaar: het overdekte parkdeel Bumba Circus, inclusief een darkride.



Harry Houdini

Enkele kunstwerkjes onthullen bovendien welke alternatieve thema's Plopsa voor ogen had voor de nieuwe spinning coaster The Ride to Happiness by Tomorrowland. De Koninck tekende onder meer een steampunk-kasteel op een heuvel en het huis van de legendarische boeienkoning Harry Houdini.



Oplettende fans zullen verder ontwerpen ontdekken voor het nog te bouwen Plopsa-vakantiepark in De Panne en waterpark Plopsaqua Mechelen.



Samson & Gert

De Piet De Koninck-zaal is niet vrij toegankelijk voor hotelgasten. Andere zalen in het Plopsa Hotel zijn vernoemd naar Samson & Gert en Alberic Florizoone, de oprichter van Plopsaland-voorloper Meli-Park.