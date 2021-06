Walibi Holland

Opgelet: Walibi Holland binnenkort op zes dagen uitverkocht

Wie van plan is om binnenkort naar Walibi Holland te gaan, moet goed opletten. Op veel dagen in de eerste helft van juli blijkt het attractiepark al uitverkocht te zijn. Voor zes van de komende acht dagen zijn momenteel geen tickets verkrijgbaar.



Het gaat om donderdag 1, vrijdag 2, maandag 5, dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 juli. Op die dagen vinden veel schoolreisjes plaats, bevestigt een woordvoerster aan Looopings.

Walibi is op de uitverkochte dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Vanwege het coronavirus wordt nog steeds gewerkt met een beperkte capaciteit. Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten anderhalve meter afstand houden, waardoor in attracties niet alle zitplaatsen gebruikt kunnen worden.



Dagelijks

Van vrijdag 9 juli tot en met zondag 5 september is het pretpark dagelijks geopend. Tussen 10 juli en 29 augustus blijven de poorten open tot minstens 20.00 uur.