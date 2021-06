Leveranciers

Italiaanse attractiebouwer presenteert compacte achtbaan van 70 meter hoog

De Italiaanse attractiebouwer Zamperla heeft een compacte achtbaan ontwikkeld met een hoogte van maar liefst 70 meter. Het ontwerp - met drie lanceringen en meerdere inversies - wordt double heart lighting genoemd.



De baan is 503 meter lang. Omdat passagiers zowel voor- als achteruit gelanceerd worden, leggen ze in totaal 825 meter af. De topsnelheid bedraagt 130 kilometer per uur. Er bestaat ook een model van 50 meter hoog, met een iets lagere topsnelheid en een minder lange baan.

Het ontwerp vertoont gelijkenissen met achtbanen van het type sky rocket, gebouwd door de Amerikaanse firma Premier Rides. Een voorbeeld daarvan is Sky Scream in het Duitse Holiday Park.



Capaciteit

Zamperla spreekt over "één van onze meest innovatieve concepten". Om de capaciteit te verhogen, wordt gebruikgemaakt van twee treinen en een draaiplatform in het station. Het bedrijf uit Italië produceerde eerder voornamelijk kleine familieattracties. "Dankzij de komst van double heart profileren we ons nog nadrukkelijker als een achtbaanfabrikant."