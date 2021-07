Efteling

Efteling introduceert eigen chocolademunten

De Efteling heeft sinds kort eigen chocolademunten. Op meerdere plekken in het attractiepark zijn dukaten verkrijgbaar in Efteling-thema. Op één kant staat entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen, met daaronder het Efteling-logo.



De andere zijde toont het wapenschild van de Efteling, ontworpen door Anton Pieck. Eén zakje bevat dertien in goudfolie gewikkelde chocolaatjes, goed voor 100 gram melkchocolade.

Er moet 2 euro voor afgerekend worden. De zogenoemde Efteling Chocolade Dukaten zijn te vinden bij verschillende horecagelegenheden en souvenirwinkels in het park.



Ezeltje Strek Je

De Eftelingse chocolademunten vertonen gelijkenissen met de beroemde plastic dukaten die uit het achterwerk van Ezeltje Strek Je komen. Oorspronkelijk waren die munten van chocolade.