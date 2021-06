Efteling

'Efteling moet na Monsieur Cannibale ook lakei in jurk weghalen'

De Efteling moet niet alleen Monsieur Cannibale weghalen, maar ook een figuur in de attractie Symbolica. Dat betoogt een lezer van de Volkskrant in een ingezonden brief. Volgens klinisch psycholoog Jackie June ter Heide uit Weesp kan één van de poppen in Symbolica kwetsend zijn voor transgenders.



Ter Heide is zeer te spreken over de beslissing om Monsieur Cannibale het veld te laten ruimen, nadat eerder ook al controversiële scènes in Carnaval Festival werden aangepast. "Kinderen van kleur kunnen straks de Efteling bezoeken zonder het gevoel te krijgen dat ze zelf de bezienswaardigheid zijn. Maar dat geldt nog niet voor alle kinderen."

Ze doelt op transgenders, die volgens haar in Symbolica voor een onaangename verrassing komen te staan. "Symbolica vertelt het verhaal van een koning met een paleis vol verrassingen. Zo aimabel als de koning is, zo'n vervelende zeur is zijn lakei. Die krijgt dan ook zijn verdiende loon. In een zijkamertje wordt hij betrapt achter een deur, in een jurk. Lachen toch?"



Bespottelijk

De brievenschrijfster kon er allerminst om lachen, omdat haar 7-jarige zoon een genderkind is: een zoon die zich uit als dochter. "Tijdens zijn bezoek aan de Efteling droeg hij, net als de lakei, een jurk. De boodschap die hij die dag voorgeschoteld kreeg, als 7-jarige: je bent bespottelijk."



Van een onschuldig grapje is volgens Ter Heide geen sprake. "De draak steken met een man in een jurk is niet onschuldig. Het leert jaarlijks vijf miljoen kinderen en volwassenen, transgender en cisgender, dat het bespotten van iemand met een afwijkende genderidentiteit oké is en draagt op die manier bij aan de discriminatie van transgendermensen zoals mijn zoon."



Ongeoorloofd

Het is de vraag of Ter Heide het verhaal achter Symbolica goed begrepen heeft. In werkelijkheid wordt namelijk niet lakei O.J. Punctuel betrapt, maar de bezoeker in het karretje. Die maakt een ongeoorloofde tour door het paleis van de koning, onder leiding van de toverende nar Pardoes.



"Op heterdaad betrapt!", roept Punctuel - gekleed in de jurk - dan ook naar het publiek. Hij vervolgt: "Halt! You cannot go any further. Hier, kijk maar eens goed naar uzelf. Daar zit u dan, met uw goeie fatsoen." Daarna komt Pardoes tevoorschijn in een spiegel.



Harnas

Hoe Punctuel gekleed is, verschilt overigens per karretje. Symbolica kent drie verschillende routes. In de Muziektour heeft de lakei zich vermomd als een marmeren standbeeld. Bij de Riddertour verbergt Punctuel zich in een harnas. Alleen bij de Schattentour draagt hij een baljurk. De drie figuren werden eind 2019 toegevoegd aan de attractie.



Jackie June ter Heide heeft er in ieder geval een nare bijsmaak aan overgehouden. "Kom op, Efteling, toon moreel leiderschap", luidt haar oproep in de krant. "Maak af waar je aan begonnen bent en gooi alle 'vrolijke karikaturen' de deur uit, ook de lakei in een jurk."