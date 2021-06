Disneyland Paris

Disneyland Paris is gestopt met verkopen en verlengen van abonnementen

Disneyland Paris verkoopt momenteel geen abonnementen meer. Ook het verlengen van een bestaande jaarkaart is niet mogelijk. De reden wordt niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het gaat om een tijdelijke maatregel.



"Als je ons in de komende weken wilt bezoeken, kan je gebruikmaken van de verblijfs- en ticketaanbiedingen die op onze website beschikbaar zijn", meldt Disney in een verklaring aan personen die een abonnement willen aanschaffen.

"Wij willen je er tevens op wijzen dat alle aanbiedingen die verband houden met de aankoop van een Jaarpas momenteel ook niet beschikbaar zijn." Het gaat dan om de verlengingsaanbieding, de upgrade-aanbieding en de aanbieding voor korting met een dagticket.



Database

Mogelijk hangt de wijziging samen met een technische fout in de database met gegevens van abonnementhouders. Door problemen ontvingen sommige abonnees begin deze maand mails die voor andere klanten bedoeld waren.



Bovendien kregen een hoop jaarkaarthouders te horen dat ze vanwege de blunder een nieuwe pas moeten ophalen, met een ander abonnementsnummer.



Reserveren

Wanneer de verkoop van abonnementen weer van start, is niet duidelijk. Bestaande jaarkaarten zijn verlengd met het aantal dagen dat de Disney-parken gesloten waren, plus zestig dagen. Vorige maand werd duidelijk dat abonnees voortaan maximaal drie bezoekdagen tegelijk kunnen reserveren.



Disneyland Paris heeft vier verschillende abonnementsvormen met wisselende voorwaarden: Discovery (179 euro), Magic Flex (259 euro), Magic Plus (299 euro) en Infinity (499 euro).