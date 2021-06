Plopsa Group

EK-actie Plopsa verlengd na overwinning van België op Portugal

De EK-actie van de Belgische Plopsa-parken wordt verlengd dankzij een overwinning op Portugal. Bij een gewonnen wedstrijd van België op het Europees kampioenschap mannenvoetbal geeft Plopsa per doelpunt 10 procent korting op tickets.



Nadat eerder al Rusland (3-0), Denemarken (2-1) en Finland (2-0) verslagen werden, wonnen de Rode Duivels vanavond ook van Portugal (1-0). Dat resulteert in 10 procent korting op entreebewijzen voor Plopsaland De Panne, Plopsa Coo, Plopsa Indoor Hasselt en de twee Plopsa-waterparken.

Daarvoor kan men in de Plopsa-ticketshop de kortingscode 'BELGIE' gebruiken. Voor de toegangskaarten moet een specifieke bezoekdatum geselecteerd worden in de periode tot en met vrijdag 16 juli.



Zes doelpunten

Aanstaande vrijdag speelt België de kwartfinale tegen Italië. Als die ook wordt gewonnen, strooit Plopsa opnieuw met korting. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo wordt het aantal beschikbare tickets verlaagd tot 2021 stuks bij zes doelpunten of meer.



Als er sprake is van strafschoppen, worden alleen de doelpunten in de reguliere speeltijd geteld. Bij tien doelpunten of meer bedraagt de ticketprijs 1 euro. De actie loopt steeds tot de dag na de wedstrijd om 23.59 uur.