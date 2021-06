Efteling

Efteling verkoopt tijdelijk geen losse digitale actiefoto's

In de Efteling zijn momenteel geen losse digitale actiefoto's verkrijgbaar. Wie een foto bij een attractie digitaal wil bestellen, zal een Digi-Fotopas moeten kopen. Die kost 25 euro per stuk.



Voorheen ontvingen bezoekers de digitale versie van een foto gratis bij aankoop van een fysieke, afgedrukte foto. Daar is het attractiepark mee gestopt, bevestigt een woordvoerder aan Looopings.

Een foto digitaal opslaan kan momenteel alleen door de 25 euro kostende Digi-Fotopas toe te voegen aan de Efteling-app. Er is ook een speciale pas voor verblijfsgasten, die zeven dagen geldig is. Daarvoor moet 35 euro betaald worden.



Oplossing

"We verkopen tijdelijk geen losse digitale foto's meer", aldus de voorlichter. Voor bezoekers die slechts één foto willen aanschaffen, wordt dat een vrij dure aangelegenheid. "We zoeken nog wel naar een passende oplossing hiervoor."



Er worden actiefoto's gemaakt in Symbolica, Droomvlucht, Carnaval Festival, Vogel Rok, de Python, Joris en de Draak, De Vliegende Hollander, Baron 1898, de Piraña en Fata Morgana, al zijn in coronatijd niet alle fotobalies geopend.



Fotografen

Verder bestaan er sinds kort fotopunten met eigen fotografen van de Efteling: op het Dwarrelplein en bij de ingang van speelgebied Nest. Daarnaast is in de Game Gallery een fotostudio te vinden.