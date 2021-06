Europa-Park

Vanaf 28 juni geen toegangstests meer bij Europa-Park

Voor een bezoek aan Europa-Park is vanaf maandag 28 juni geen coronatest of vaccinatiebewijs meer nodig. Dankzij versoepelingen in de deelstaat Baden-Württemberg mag het grootste attractiepark van Duitsland stoppen met het verplichten van toegangstests.



Dat geldt eveneens voor waterwereld Rulantica en VR-beleving Yullbe. Ook overnachten in één van de hotels, het Camp Resort of de camping kan straks weer zonder negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs, zo heeft Europa-Park zojuist bekendgemaakt.

Europa-Park startte het seizoen op 21 mei, als één van de eerste grote pretparken in het land. Het resort had een uitzonderingspositie dankzij een samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Universitair Medisch Centrum Freiburg.



24 uur

Sinds 3 juni is ook waterpark Rulantica toegankelijk. Alle bezoekers die niet volledig gevaccineerd waren, moesten verplicht een PCR-testresultaat van maximaal 24 uur oud meebrengen.



De nieuwe versoepelingen zorgen ervoor dat ook theatershows weer van start kunnen gaan. Afstand houden blijft noodzakelijk, net als het dragen van mond- en neusmaskers in overdekte ruimtes. Voorheen was dat verplicht in alle wachtrijen en attracties, ook in de openlucht.



Toekomst

De actuele regels hangen samen met het aantal besmettingen in de streek Ortenau. Op de website van Europa-Park wordt gewaarschuwd dat de eisen in de toekomst weer kunnen veranderen, bij een stijging van de coronacijfers.