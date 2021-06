Attractiepark Toverland

Toverland moet waterattractie sluiten vanwege waterplantje

De boomstambaan van Toverland is al ruim een week dicht vanwege een waterplantje. Dat bevestigt een woordvoerster van het Limburgse attractiepark aan Looopings.



In de vijver van waterbaan Expedition Zork was een waterplant zo explosief aan het groeien dat de pompen van de attractie er last van kregen.

"Daarom hebben we ervoor gekozen om de vijver leeg te laten en volledig schoon te maken", legt de voorlichtster uit. Volgens haar gaat het niet om algen.



Bassin

Expedition Zork is sinds vrijdag 18 juni gesloten. Waarschijnlijk kan de waterbaan snel weer in gebruik genomen worden. "Het bassin wordt inmiddels weer gevuld. We doen er alles aan om Expedition Zork zo snel mogelijk weer aan te kunnen bieden."