Efteling

Efteling heropent Virtuele Droomvlucht na ruim vijftien maanden

Bezoekers van de Efteling kunnen weer gebruikmaken van de Virtuele Droomvlucht. De virtualreality-versie van de beroemde darkride was buiten gebruik sinds de start van de coronamaatregelen in het voorjaar van 2020. Na meer dan vijftien maanden is de VR-beleving weer toegankelijk.



De Virtuele Droomvlucht - geopend in 2018 - is bedoeld voor rolstoelers en andere invaliden, die vanwege hun lichamelijke beperking geen ritje mogen maken in de reguliere attractie. Zij kunnen de sprookjeswereld met elfen, trollen en planeten beleven met behulp van een virtualreality-bril.

Dankzij een koptelefoon met microfoon houden ze contact met hun familieleden en vrienden die wel in een gondel zitten. Er wordt ook gebruikgemaakt van wind- en geureffecten.



Ontsmet

Nu de landelijke coronaregels weer wat verder zijn versoepeld, vindt de Efteling het verantwoord om de VR-attractie opnieuw open te stellen. Na afloop van elk bezoek worden de headsets ontsmet door het personeel.