Walibi Holland

Walibi Holland verkoopt originele achtbaanwielen

Walibi Holland is afgelopen week bij wijze van experiment gestart met het verkopen van achtbaanwielen. In één van de souvenirwinkels lagen plotseling wielen van de rollercoasters Xpress: Platform 13 en Goliath, voor 75 euro per stuk.



"In eerste instantie zijn er elf stuks aangeboden", vertelt een Walibi-voorlichtster aan Looopings. Daar bleek een hoop animo voor te zijn: binnen een dag waren ze uitverkocht. "Wie weet volgen er binnenkort nog meer."

Walibi heeft een wachtlijst opgesteld voor pretparkfans die nog een wiel willen bemachtigen. Zij kunnen hun gegevens achterlaten bij de W.A.B Shop, de grote winkel bij de uitgang van lanceerachtbaan Xpress. "We vinden het ontzettend leuk dat er zo veel interesse voor is", aldus de woordvoerster.