Efteling

Bekend Efteling-gezicht neemt na 38 jaar afscheid

Een bekend Efteling-gezicht vertrekt. Peter Koppelmans neemt binnenkort noodgedwongen afscheid van het Kaatsheuvelse attractiepark. Hij startte in 1983 als decorateur. Vervolgens was hij afdelingsmanager, projectmanager en ontwerpcoördinator.



In de loop der jaren was Koppelmans betrokken bij de bouw van een heleboel Efteling-attracties en -sprookjes. In die hoedanigheid verscheen hij ook regelmatig in making-of-video's van de Efteling. Daarnaast gaf hij af en toe interviews aan fans en journalisten.

Eén van zijn laatste projecten was 4D-film Fabula, de opvolger van PandaDroom. Ook was Koppelmans recentelijk betrokken bij de ombouw van snackrestaurant De Steenbok naar Frau Boltes Küche.



Afdelingsstructuur

Nu komt er na maar liefst 38 jaar onverwachts een einde aan zijn Efteling-carrière. Een woordvoerder geeft aan dat dat te maken heeft met een wijziging in de afdelingsstructuur. "Hierbij is Peter niet herplaatst."



De Efteling zegt het werk van Koppelmans in de afgelopen decennia "enorm te waarderen". "Hij is ontzettend belangrijk geweest voor het park en daar zijn we hem heel dankbaar voor. De komende tijd zet hij zich nog in voor de Efteling, daarna gaan we in goede harmonie uit elkaar."