Video: opgeluchte Efteling-medewerkers steken mondkapjes in brand

Medewerkers van de Efteling zijn dolbij dat ze vanaf zaterdag geen mondkapjes meer hoeven te dragen. Dat laten ze blijken in een ludieke zelfgemaakte video die op social media verscheen. Te zien is hoe personeelsleden hun mondkapjes in brand steken.



Het eerste gedeelte van het filmpje toont hoe opgelucht werknemers zijn nu de mondkapjesplicht grotendeels vervalt. Door de mondmaskers konden ze hun glimlach de afgelopen maanden niet laten zien, luidt de boodschap. Dat kan straks weer wel.

"Dankjewel Mark Rutte", zegt één van de medewerkers cynisch bij het in brand steken van een mondkapje. Daarbij wordt geen afstand gehouden. "Flauwekul allemaal." Op de achtergrond klinkt de hoempapamuziek van Carnaval Festival.



Ziekenhuizen

De mondkapjesplicht werd ingevoerd op 1 december vorig jaar, bijna zeven maanden geleden. Omdat het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen en de ziekenhuizen leger raken, vindt het kabinet het verantwoord om de regel voor bijna alle locaties af te schaffen.