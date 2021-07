Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen verbetert foutieve jaartallen op oude foto's

Attractiepark Slagharen heeft zich vergist in de openingsjaren van enkele oude attracties. Tijdens een ritje in de vernieuwde monorail Pioneer Express 63 passeren bezoekers sinds kort historische foto's uit vervlogen tijden. Op twee afbeeldingen was eerder een verkeerd jaartal te zien.



Zo werd bij een zwart-wit-prent van de monorail zelf het jaartal 1970 genoemd, terwijl dat 1978 moet zijn. In 1970 opende wel een andere kleine monorail, maar die is halverwege de jaren tachtig afgebroken.

Op een foto van loopingschip Droomboot stond in eerste instantie het openingsjaar 1980. Onderzoek wijst uit dat die attractie pas opende in 1983. De toevoeging werd destijds aangekondigd als Peter Pan, vernoemd naar een soortgelijke kermisattractie.



Flying Cloud

Uiteindelijk koos men de naam Traumboot. Later werden ook de termen Droomboot en - tot aan de sluiting - Flying Cloud gehanteerd. Eigenlijk had de attractie na een afbraak in 2014 terug moeten keren op een andere plek in het park. Dat is nooit gebeurd.



Het is niet voor het eerst dat Slagharen zich vergist in de openingsjaren van de twee klassieke rides. In een jubileumboek over het vijftigjarig bestaan van het pretpark, uitgegeven in 2013, staan bij de Monorail en de Droomboot ook de incorrecte jaartallen.



Tunnels

Beide fouten zijn nu verbeterd. Slagharen heeft nieuwe borden laten maken, die inmiddels zijn opgehangen in de tunnels van Pioneer Express 63.