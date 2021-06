Plopsaland De Panne

Openingsdatum van nieuwe Plopsaland-achtbaan Ride to Happiness bekend

Bezoekers van Plopsaland De Panne kunnen de nieuwe achtbaan The Ride to Happiness by Tomorrowland vanaf donderdag 1 juli komen uitproberen. Dan start een speciale testfase. Het Vlaamse pretpark spreekt over Trial Runs.



"Wees er snel bij en ontvang jouw exclusief Certificate of Happiness na jouw allereerste rit", laat Plopsaland weten. De Trial Runs staan op het programma van 1 tot en met 21 juli. Op woensdag 21 juli vindt 's avonds de officiële opening plaats, voor genodigden. Vanwege de openingsceremonie sluit de achtbaan die dag om 17.00 uur.

The Ride to Happiness by Tomorrowland is een achtbaan van het type xtreme spinning coaster, gebouwd door de Duitse fabrikant Mack Rides. De 35 meter hoge attractie bestaat uit vijf inversies en twee lanceringen, met een topsnelheid van 90 kilometer per uur. Bovendien draaien de karretjes.



Muziekfestival

Voor de decors werkt Plopsa samen met het beroemde Belgische muziekfestival Tomorrowland, dat dit jaar voor de tweede keer op rij is afgelast vanwege de coronacrisis. Ook de soundtrack wordt verzorgd door Tomorrowland.