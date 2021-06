DierenPark Amersfoort

Uniek in Nederland: DierenPark Amersfoort heeft brilberen

In DierenPark Amersfoort zijn vanaf vandaag brilberen te bewonderen. Zij hebben hun intrek genomen in een vernieuwd verblijf bij de ingang van het park. De bekende berenrots, waar eerdere bruine beren te vinden waren, werd opgeknapt.



Begin dit jaar overleed de laatste bruine beer van DierenPark Amersfoort. De dierentuin vond het zonde om de iconische rots weg te halen. Omdat het verblijf aan de kleine kant is voor bruine beren, werd gekozen voor brilberen. Zij kunnen namelijk de hoogte in, dankzij hoge boomstammen.

In het verblijf, geïnspireerd op het Zuid-Amerikaanse Andesgebergte, klimmen nu twee brilberen rond. Dat zijn de broertjes Teju en Ariba, afkomstig uit Zoo Duisburg in Duitsland.



Touwbrug

Dankzij een touwbrug kunnen bezoekers oog in oog staan met de dieren. De brilberen zijn uniek in Nederland: geen enkel ander dierenpark heeft ze.