Attractiepark Toverland

Bijzonder: vogelnestje bij kaartcontrole Toverland

Een koolmees heeft een eigenaardige plek uitgekozen voor het maken van een nest. Er blijkt een vogelnest te zitten in één van de houten kastjes bij de kaartcontrole van het Limburgse attractiepark. Inmiddels zijn de eieren uitgekomen.



Dat meldt Toverland op social media. "We hebben al een tijdje een heel bijzondere bezoeker", laat het park weten. "In één van de kastjes van de ticketcontrole nestelt een vogel. Van de koolmees zijn nu de jonkies uitgekomen. Bijzonder toch?"

Een foto laat zien hoe vier jonge vogeltjes om eten smeken. Dagelijks passeren honderden tot duizenden personen het nest, zonder dat ze het door zullen hebben. "Heel speciaal dat een vogel zich in de drukke omgeving van Toverland toch comfortabel genoeg voelt om er haar nestje te bouwen", reageert een woordvoerster.