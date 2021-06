Efteling

Geert Wilders is fel tegen aanpassen Efteling-attractie Monsieur Cannibale: 'Hou op'

De Efteling doet niet iedereen een plezier met het aanpassen van de controversiële attractie Monsieur Cannibale. PVV-leider Geert Wilders, zelf een groot liefhebber van het Kaatsheuvelse sprookjespark, moet niets hebben van de plannen. Dat laat hij op niet mis te verstane wijze weten op Twitter.



"Monsieur Cannibale moet blijven!", luidt de boodschap van het Tweede Kamerlid. "Hou op met dat politiek correcte inclusieve linkse gedram!" Het bericht was in een uur tijd goed voor bijna negenhonderd likes.

De Efteling maakte vanochtend bekend dat Monsieur Cannibale onderdeel wordt van een nieuw themagebied rond de verhalen van Sindbad de Zeeman. Daarbij krijgt de kookpottenmolen een nieuw uiterlijk en een andere naam: Sirocco. Het naastgelegen Avonturen Doolhof wordt getransformeerd tot een waterspeelplaats.



Droomvlucht

Wilders is normaal gesproken zeer te spreken over de Efteling. Tijdens de coronasluiting diende hij nog verschillende moties in voor versoepelingen die specifiek bedoeld waren voor het attractiepark. De lievelingsattractie van de politicus is Droomvlucht.