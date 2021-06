Parc Astérix

Parc Astérix vernieuwt houten achtbaan: andere treinen, nieuwe elementen en gewijzigde naam

De bekende houten achtbaan Tonnerre de Zeus in het Franse pretpark Parc Astérix krijgt een enorme opknapbeurt. Het attractiepark investeert in een grote renovatie, die wordt uitgevoerd door de Amerikaanse firma The Gravity Group. Er komen nieuwe treinen en nieuwe elementen.



Dat heeft Parc Astérix bevestigd tegenover Franse media. De werkzaamheden moeten in 2022 afgerond zijn. Bijzonder is dat het laatste karretje van de treinen wordt omgedraaid. Zo kunnen passagiers de rit achteruit beleven.

Ook het baanverloop wordt gewijzigd. Zo komen er meer scherpe bochten en heuvels, plus een tunnel met speciale effecten. Inzittenden zijn tijdens de rit veertien keer gewichtsloos. Verder wordt een toepasselijke nieuwe naam geïntroduceerd: Tonnerre 2 Zeus. De uitspraak verandert nauwelijks, omdat 'twee' in het Frans 'deux' is.



Coronacrisis

Het project werd al in 2019 aangekondigd, al was toen nog niet duidelijk wat er precies zou gaan gebeuren. Eigenlijk had de verbouwing in 2021 afgerond moeten zijn. Vanwege de coronacrisis wordt dat een jaar later. In 2023 gaat een langverwachte nieuwe lanceerachtbaan open.



Tonnerre de Zeus opende in 1997. Treinen halen een topsnelheid van 84 kilometer per uur. De 30 meter hoge attractie werd destijds gebouwd door het Amerikaanse bedrijf Custom Coasters International, dat in 2002 failliet ging. Toenmalige medewerkers zijn vervolgens The Gravity Group gestart, de fabrikant die nu verantwoordelijk is voor de aanpassingen aan de baan.



Walibi

The Gravity Group bouwde ook de in 2016 geopende houten achtbaan Timber in het Franse pretpark Walibi Rhône-Alpes, dat net als Parc Astérix onderdeel is van parkengroep Compagnie des Alpes.