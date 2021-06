Attractiepark Toverland

Buurtbewoners Toverland maken zich zorgen over uitbreidingsplannen: 'Geschrokken van enorme omvang'

Sommige omwonenden van Toverland zien de uitbreidingsplannen van het attractiepark in Sevenum totaal niet zitten. Toverland wil de komende decennia uitgroeien tot een gigantisch pretparkresort met nieuwe themagebieden, een vakantiepark en één of meerdere hotels. Bewoners van de kerkdorpen Kronenberg en Evertsoord zien de bui al hangen: zij vrezen voor meer overlast.



De bezorgde buren hebben zich verenigd in het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord (BLKE). "Hoewel jullie ons geïnformeerd hebben over de plannen, zijn we toch geschrokken van de enorme omvang van de uitbreidingsplannen", laat de club aan Toverland weten.

Toverland heeft bij de gemeente Horst aan de Maas een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ingediend, waarin de toekomstplannen in grote lijnen worden besproken. Als reactie daarop diende BLKE een officiële zienswijze in. "Om te voorkomen dat door deze plannen de leefbaarheid van onze omgeving nog meer onder druk komt te staan."



Openingstijden

De omwonenden pleiten onder meer voor een Milieueffectrapportage voor alle ontwikkelingen in het gebied. Verder willen ze met de gemeente en de provincie duidelijke afspraken maken over het maximale geluidsniveau, openingstijden, de hoogte van attracties en gebouwen en de hoeveelheid licht-, geur-, lucht- en grondvervuiling.



Bovendien moet er gekeken worden wat het stijgen van het bezoekersaantal van Toverland voor gevolgen kan hebben voor het verkeer, vindt BLKE. De buurtbewoners hopen dat de gemeenteraad niet alleen focust op de groeimogelijkheden. Men zou er ook voor kunnen kiezen om "alle energie en middelen te steken in wat er al is en dat actief beschermen, waarbij gezondheid en leefbaarheid van de eigen inwoners voorop staan".



Participatietraject

Een woordvoerster van Toverland benadrukt nogmaals dat de betrokkenheid van de omgeving bij het opstellen van de plannen van groot belang is. Daarvoor loopt een participatietraject. "Ingediende reacties worden door de gemeente meegenomen in het kader van de verdere procedure."



Het attractiepark wil met alle partijen in de omgeving in gesprek blijven. "We waarderen de constructieve houding van alle belanghebbenden en zijn ervan overtuigd dat we met deze input onze plannen nog beter kunnen maken."