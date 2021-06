Disneyland Paris

Disneyland Paris presenteert Cars-foodtruck met kaassnacks

Disneyland Paris heeft vandaag een nieuwe foodtruck in gebruik genomen. Het eetkraampje Laugh 'n' Go werd vormgegeven als een personage uit de Cars-reeks, met ogen als ramen en een mond als voorbumper. De naam is een verwijzing naar kaasmerk La Vache qui rit, oftewel The Laughing Cow.



Disneyland ging onlangs een strategische samenwerking aan met Bel, de fabrikant van La Vache qui rit. "De overeenkomst zal tot uiting komen in nieuwe merkbelevingen, waarbij de identiteit van de Bel-merken wordt verweven in de meeslepende verhalen in de parken", liet Disney eerder weten.

De foodtruck is te vinden bij de ingang van de vernieuwde attractie Cars Road Trip in het Walt Disney Studios Park. Er werd ook een terras aangelegd.



Kaassaus

De belangrijkste menu-items zijn de ham-kaas-sandwich Croque McQueen (8 euro) en de Piston Cup (3,50 euro), een bakje met verse groenten en kaassaus. Verder worden er warme en koude dranken verkocht.