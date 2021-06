Attractiepark Rotterdam

Eigenaar Attractiepark Rotterdam koopt inboedel van gesloten pretpark in Duitsland

Hennie van der Most, de eigenaar van het in aanbouw zijnde Attractiepark Rotterdam, neemt de inboedel van een gesloten pretpark in Duitsland over. De ondernemer kocht nagenoeg alle onderdelen van Space Park Bremen. Dat attractiepark was kortstondig geopend in 2004.



Na enkele maanden werden de poorten alweer gesloten vanwege tegenvallende bezoekersaantallen. Nu worden de attracties en rekwisieten uit het ter ziele gegane park naar Attractiepark Rotterdam verscheept.

Het gaat onder meer om een vrijevaltoren, meerdere simulatoren en een raket van 65 meter hoog. "Die weegt 100 ton", vertelt Van der Most aan het AD. Volgens hem hebben de onderdelen samen ooit 220 miljoen euro gekost. Van der Most betaalde een schijntje van dat bedrag, zegt hij trots.



Versleten

De pretparkbaas is niet bang dat de oude attracties versleten zijn. "Het heeft maar anderhalf jaar gedraaid en daarna dertien jaar in kisten gezeten. Je weet niet wat je ziet." De inboedel wordt de komende dagen naar Rotterdam getransporteerd.