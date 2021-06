Efteling

Man bouwt tuinschuurtje om tot Efteling-bouwwerk

De achtertuin van Patrick Pijman heeft steeds meer weg van het Sprookjesbos uit de Efteling. De 43-jarige Efteling-fan uit Ridderkerk besloot een tuinhuisje te transformeren tot een Efteling-bouwwerk in de stijl van Anton Pieck. Inmiddels zijn er een bewegende heks, een zwaaiende kabouter en muisjes te vinden.



"Een uit de hand gelopen hobby", vertelt Pijman aan Looopings. "In mijn jeugd ben ik maar een paar keer in de Efteling geweest. Maar tien jaar geleden werd mijn oudste zoon geboren en dan ga je er weer heen, raak je weer betoverd door alle herinneringen en het hele verhaal eromheen."

Dat bewoog hem om thuis een stukje Efteling na te bouwen. "Een Langnek, Pagode of Python wordt natuurlijk lastig in een woonwijk. Maar aangezien ik helemaal weg ben van alle kleine details, leek een Klein Duimpje-prullenmand me erg gaaf."



Bordjes

Na lang speuren kwam hij in contact met twee modelleurs die hem de basistechniek leerden. Vervolgens knutselde hij wat Efteling-bordjes. Een vogelvolière werd voorzien van een bordje in de stijl van Vogel Rok. Op het konijnenhok verscheen een Eftelings vaandel met de namen van de konijnen Jokie en Joost, vernoemd naar figuren uit Carnaval Festival en Raveleijn.



"Toen ging het bij mij los", lacht Pijman, die in het dagelijks leven accountmanager is bij een groothandel. "Ik raakte gefascineerd door de techniek erachter en wilde beweging en geluid." De Efteling-fan bestudeerde filmpjes over techniek en mechanica, om vervolgens te beginnen met de bouw van een heksenluikje. "En van het één kwam het ander."



Koekoeksklok

Zo werden in de loop der jaren steeds meer Efteling-taferelen toegevoegd, waaronder een vitrinekast met Efteling-attributen. De nieuwste aanwinst is een interactieve koekoeksklok in Efteling-stijl. "En er liggen alweer plannen klaar. Ik hou niet van stilzitten. Zo kan ik lekker mijn creativiteit kwijt."