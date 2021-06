Legoland Deutschland Resort

Legoland doet wat UEFA nalaat: voetbalstadion in regenboogkleuren

Legoland in Duitsland heeft een miniatuurversie van het voetbalstadion Allianz Arena woensdag uitgelicht in regenboogkleuren. Daarmee speelt het pretpark in op een besluit van de Europese voetbalbond UEFA, die dat eerder verbood bij het échte stadion.



Het was de bedoeling om het stadion in München bij het EK-duel tussen Duitsland en Hongarije te verlichten in alle kleuren van de regenboog, als een teken van diversiteit, tolerantie en gelijkheid. Directe aanleiding was een wet die vorige week werd aangenomen in Hongarije.

Die verbiedt het om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te promoten onder jongeren tot achttien jaar. Volgens de Hongaarse regering is dat een manier om kinderen te beschermen, maar critici zien de controversiële wet als de zoveelste aanval op de lgbt-gemeenschap in het land.



Politieke context

Het voorstel van de gemeenteraad van München om uit solidariteit regenboogkleuren te tonen bij het stadion, viel niet in goede aarde bij UEFA. De bond heeft de actie verboden omdat men een "politiek en religieus neutrale organisatie" wil zijn. "Gezien de politieke context moet de UEFA dit specifieke verzoek afwijzen", werd gemeld in een verklaring.



Vervolgens werd een solidariteitsactie op touw gezet om zo veel mogelijk andere gebouwen in München en omgeving wél in regenboogkleuren te hullen. Ook Legoland Deutschland deed mee, bij de Lego-versie van de Allianz Arena in miniatuurstad Miniland. Bij een Facebook-foto van het tafereel verscheen de tekst 'Everyone Is Awesome', een variant op 'Everything Is Awesome', het titelnummer van The Lego Movie.