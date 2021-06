Walibi Holland

Socialmedia-kanalen Walibi Holland zijn een rommeltje: extern bedrijf verantwoordelijk voor webcare

Walibi Holland blijft blunderen als het gaat om antwoorden op social media. Het aantal keren dat het pretpark de afgelopen maanden onjuiste informatie verspreidde, is inmiddels niet meer op twee handen te tellen. Daar is een logische verklaring voor, want de socialmedia-kanalen van Walibi worden niet beheerd door Walibi zelf.



Als enige grote attractiepark in de Benelux kiest Walibi ervoor om webcare uit te besteden aan een extern bedrijf. Het attractiepark werkt daarvoor samen met de firma GUC Agency. Wie via Facebook, Twitter of Instagram een vraag stelt aan Walibi Holland, krijgt een reactie van een studentje met een bijbaan bij een Amsterdams communicatiebureau.

In de praktijk blijkt dat de personen die antwoord moeten geven op vragen vaak net zo veel van Walibi weten als de vragenstellers, of minder. In veel gevallen zijn ze totaal niet op de hoogte van wat er speelt in het attractiepark. Sterker nog: soms blijken de socialmedia-medewerkers niet eens de moeite te nemen om informatie op te zoeken die gewoon op de officiële Walibi-website staat.



Ontwijkend

Het gevolg is dat Walibi op social media grossiert in irrelevante en foutieve boodschappen, ontwijkende antwoorden en verkeerde aannames. De ondermaatse communicatie roept niet zelden de vraag op of de webcare-specialisten überhaupt ooit één stap in het pretpark in Biddinghuizen hebben gezet.



Dikwijls komt men dan ook niet verder dan bezoekers veel plezier wensen of vragen hoe een dagje uit is verlopen. Zodra er inhoudelijke vragen gesteld worden, gaat het mis. De afgelopen periode kwam via Twitter, Facebook en Instagram bijvoorbeeld gebrekkige of onjuiste info naar buiten over parkeerkaarten, mondkapjes, collegaparken, kortingen, tickets, storingen, het openbaar vervoer en boekingsvoorwaarden.



Vaccinatiebewijs

Ook vandaag was het raak. Een Twitter-gebruiker die wilde weten of er voor een bezoek aan Walibi een negatieve test of een vaccinatiebewijs benodigd is, ontving als reactie: "Op dit moment is er bij ons nog geen informatie bekend of je negatieve test of vaccinatiebewijs moet tonen bij de ingang van het park."



Het is tekenend voor het kwaliteitsniveau van Walibi's social media. Zoals bekend zijn toegangstests bij Nederlandse attractie- en dierenparken nergens noodzakelijk. Dat blijft zo. Bovendien heeft Walibi-directeur Mascha van Till tijdens de laatste coronasluiting meermaals benadrukt dat ze absoluut nooit met dergelijke tests wil gaan werken.



Goedkoper

Waarom Walibi Holland er ondanks de flaters voor kiest om vast te houden aan de samenwerking met GUC Agency laat zich raden: het is goedkoper dan het aannemen van eigen personeel. Is dat niet schadelijk voor het merk Walibi? Een woordvoerster van het park zegt daar tegenover Looopings niet op in te kunnen gaan.