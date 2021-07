Mandoria Miasto Przygód

Nieuw overdekt pretpark in Polen opent de poorten

In Polen is afgelopen week een gloednieuw overdekt attractiepark geopend. Er staan verschillende familieattracties in de stijl van de renaissance, waaronder twee achtbanen. Het park heet Mandoria Miasto Przygód, oftewel: Mandoria, Stad van Avontuur.



Familieachtbaan Merkant van de Duitse fabrikant Gerstlauer wordt gepromoot als "de langste overdekte achtbaan van Polen". De tweede achtbaan - Mroczny Dwór - is een kleinschalige spinning coaster in het donker van de Italiaanse leverancier SBF Rides.

Verder zijn in het park onder meer een draaiend schommelschip, een familieglijbaan, een bootjesmolen, een fietsmolen, een klassieke carrousel, botsauto's en een zweefmolen te vinden. De initiatiefnemers spreken over "het grootste overdekte pretpark van Europa".



Winkelcentrum

Er werd zo'n 24 miljoen euro in het project gestoken. Eigenaar is het bedrijf PTAK, dat ook het aangrenzende winkelcentrum Ptak Fashion City exploiteert.



Mandoria is het hele jaar geopend. Het park ligt 20 kilometer van Lódz, de derde stad van Polen. Een dagkaart kost online 99 zloty, ongeveer 22 euro. Kinderen met een lengte tot 85 centimeter morgen gratis naar binnen.