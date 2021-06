Movie Park Germany

Movie Park Germany voegt twee dagen toe aan openingskalender

Movie Park Germany gaat deze maand open op twee extra dagen. Het Duitse pretpark zou gesloten zijn op maandag 28 en dinsdag 29 juni. Omdat er veel animo blijkt te zijn voor een dagje Movie Park, worden de poorten op die dagen tóch geopend.



Dat heeft het park bekendgemaakt via social media en een nieuwsbrief. Movie Park opende deze week de nieuwe achtbaan Movie Park Studio Tour. Voorlopig gaat het om een testfase: bezoekers moeten er rekening mee houden dat de attractie regelmatig gesloten kan worden vanwege technische storingen.

Op 28 en 29 juni is het attractiepark open van 10.00 tot 17.00 uur. Dankzij de twee toegevoegde openingsdagen blijft Movie Park Germany de komende tijd onafgebroken geopend. Bezoekers zijn dagelijks welkom tot en met zondag 5 september.



Vaccinatiebewijs

Ondanks versoepelingen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen wordt nog steeds gewerkt met verplichte toegangstests. Bezoekers moeten bij binnenkomst een vaccinatiebewijs of een negatieve uitslag van een coronatest laten zien. Movie Park heeft ook een eigen teststraat op de parkeerplaats.