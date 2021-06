Artis

Artis opent nieuw verblijf voor kleine mensapen

Artis heeft het nieuwe buitenverblijf van de goudwanggibbons geopend. Het gerenoveerde binnenpaviljoen van de drie kleine mensapen was eerder al in gebruik genomen. De dieren kunnen via een luchtbrug heen en weer slingeren.



Het Gibboneiland biedt nu bijna twee keer zoveel leefruimte als voorheen. Artis heeft nieuwe klimbomen, beplanting en touwen aangebracht. Ook is de valbeveiliging verbeterd zodat de apen zich tijdens het spelen niet bezeren. De vijver vormt een natuurlijke barrière, waardoor er geen hek nodig is.

De luchtbrug bestaat uit een tunnel van gaas met een slingertouw erin. Zo kunnen bezoekers zien hoe de gibbons zich van binnen naar buiten verplaatsen.



Ventilatie

Ook het binnenpaviljoen is een stuk groter geworden. Het ontwerp met houten kolommen is gebaseerd op een boomgaard, wat in combinatie met de grote ramen een natuurlijke uitstraling oplevert. Hoogwaardig isolatieglas en mechanische ventilatie zorgen jaarrond voor een constante temperatuur.



Goudwanggibbons leven van nature in het tropische regenwoud van Zuidoost-Azië. De apen staan vooral bekend om hun gezang. Dat heeft een sociale functie. Zo kunnen ze soortgenoten bijvoorbeeld laten weten dat ze een stelletje zijn.