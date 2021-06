Nieuws

Ruim 10 miljoen euro coronasteun voor de Efteling in eerste kwartaal 2021

De Efteling was ook in het eerste kwartaal van 2021 weer een grootontvanger van coronaloonsteun. Het Kaatsheuvelse attractiepark ontving 10,7 miljoen euro voor de periode januari tot en met maart. Dat blijkt uit een openbare lijst van uitkeringsinstantie UWV.



Het overheidsgeld is bedoeld om lonen door te kunnen betalen tijdens de coronacrisis. De Efteling was van half december 2020 tot 19 mei 2021 dicht. In het voorjaar van 2020 kreeg de Efteling al bijna 10 miljoen euro, vanwege de eerste coronasluiting. Voor de maanden oktober, november en december kwam daar 4,3 miljoen euro bij.

Ook andere Nederlandse attractie- en dierenparken profiteerden begin dit jaar opnieuw van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), al kwam geen enkel park in de buurt van het bedrag van de Efteling.



Walibi

Bekende namen op de lijst zijn verder Walibi Holland (1,8 miljoen euro), Toverland (937.000 euro), Duinrell (774.000 euro), Madurodam (692.000 euro), Slagharen (658.000 euro), Avonturenpark Hellendoorn (301.000 euro) en Drievliet (248.000 euro). Dankzij de bedragen kunnen de parken hun verlies in coronatijd beperken.



De lijst van Nederlandse dierentuinen wordt aangevoerd door Burgers' Zoo (1 miljoen euro), Wildlands Adventure Zoo Emmen (1 miljoen euro), Diergaarde Blijdorp (785.000 euro) en Artis (739.000 euro). Daarna volgen Beekse Bergen (672.000 euro), DierenPark Amersfoort (663.000 euro), het Dolfinarium (507.000 euro), Apenheul (503.000 euro), GaiaZOO (247.000 euro) en Ouwehands Dierenpark (248.000 euro).