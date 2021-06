Fårup Sommerland

Video: dit wordt de hoogste, snelste en langste achtbaan van Denemarken

Attractiepark Fårup Sommerland presenteert vandaag plannen voor de hoogste, snelste en langste achtbaan van Denemarken. Het 40 meter hoge gevaarte van de Nederlandse leverancier Vekoma gaat Fønix heten. De topsnelheid bedraagt 95 kilometer per uur.



Naar verwachting vindt de opening plaats in het voorjaar van 2022. De 905 meter lange rollercoaster zal volgens Fårup Sommerland "als een feniks uit de corona-as herrijzen".

Het park spreekt ook over "de eerste achtbaan ter wereld met een stall-loop", waarbij een klassieke looping wordt gecombineerd met een omgekeerde camelback. "Dat resulteert gedurende 2,5 seconden in een ervaring van gewichtsloosheid, terwijl je ondersteboven draait".



Airtime

Geen enkele andere achtbaan in Scandinavië zorgt voor zo veel gewichtsloosheid als Fønix, benadrukt Fårup Sommerland. "Met in totaal veertien verschillende elementen ervaar je 9,2 seconden airtime."



In het pretpark stonden al twee achtbanen van Vekoma: de in 2013 geopende hangende achtbaan Orkanen en boomerang coaster Saven uit 2020.