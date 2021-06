Thorpe Park Resort

Jong kankerpatiëntje bespuugd in Engels pretpark

Een 8-jarig meisje is op zondag 6 juni bespuugd in het Engelse pretpark Thorpe Park. Haar ouders denken dat de dader het op hun dochter had voorzien vanwege haar kaalgeschoren hoofd. Het kind ondergaat momenteel een behandeling tegen kanker.



De familie wilde het pretpark tussen 18.00 en 19.00 uur 's avonds verlaten. Ze passeerden daarbij de waterglijbanen, waar vier 17-jarige jongens in de rij stonden te wachten. Eén van hen vond het nodig om het kankerpatiëntje te bespugen.

Haar ouders vrezen dat het meisje doelbewust is uitgekozen. De politie heeft een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen, melden lokale media.



Mediterraans

De jongen die het meisje bespuugde, zou een mediterraans uiterlijk hebben. Hij heeft zwartbruine krullen en droeg een zwart t-shirt. Zijn drie vrienden waren wit.