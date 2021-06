Fantasy Island

Engels pretpark verandert tijdelijk van naam vanwege tv-serie

Het Engelse pretpark Fantasy Island voert een tijdelijke naamswijziging door. De komende maand gaat het attractiepark in badplaats Ingoldmells door het leven als Fantasy Love Island, een knipoog naar de populaire tv-show Love Island.



Het zevende seizoen van de Britse versie van het realitydatingprogramma ging deze week van start. Om dat te vieren, hanteert Fantasy Island een maand lang de term Fantasy Love Island.

"Terwijl heel Groot-Brittannië uitkijkt naar de terugkeer van Love Island, wilden wij een stapje verder gaan", vertelt een woordvoerster.



Logo

In het park zijn lichtgevende letters toegevoegd aan het logo. Verder wordt de nieuwe naam gebruikt in beschrijvingen op de socialmedia-kanalen van Fantasy Island en in een afbeelding bovenaan de officiële website.