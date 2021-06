Efteling

Efteling bevestigt plannen voor make-over Monsieur Cannibale en Doolhof

Monsieur Cannibale in de Efteling krijgt na 33 jaar een ander thema. Dat heeft de Efteling zojuist officieel bekendgemaakt. De controversiële kookpottenmolen komt in het teken te staan van de zeereizen van Sindbad de Zeeman, onderdeel van de Sprookjes van 1001 Nacht. De nieuwe naam wordt Sirocco, een verwijzing naar de windstroom die hete en droge lucht uit de Sahara naar het noorden voert.



Daarmee krijgt Monsieur Cannibale hetzelfde thema als de nabijgelegen achtbaan Vogel Rok. De make-over staat niet op zichzelf: tegelijkertijd wordt het aangrenzende Avonturen Doolhof vervangen door een waterspeelplaats, die Archipel gaat heten. Er is een totale investering van 2,8 miljoen euro mee gemoeid. Looopings kon de plannen eerder deze maand al naar buiten brengen.

Bij Monsieur Cannibale worden de kookpotten vervangen door handelsschuitjes van koopman Sindbad de Zeeman. "Op zee is een wervelwind opgestoken en iedereen die een voet aan boord zet, stapt in een duizelingwekkend avontuur totdat de storm weer gaat liggen", luidt de omschrijving.



Eilandengroep

Het Avonturen Doolhof wordt volgens de Efteling "een spannend eiland, waar jonge ontdekkingsreizigers de elementen kunnen trotseren en de verrassingen kunnen ontdekken die op het eiland verscholen liggen". Archipel is een andere naam voor eilandengroep.











Het gebied rond de attracties, gelegen in parkdeel Reizenrijk, wordt volledig opnieuw ontworpen. Een tekening toont talloze decoratieve elementen en een groenstrook. Zo ontstaan twee afzonderlijke pleinen: een 1001 Nacht-plein met Vogel Rok, Sirocco en Archipel en een plein met Carnaval Festival en souvenirwinkel Jokies Wereld. Het nieuwe gedeelte gaat Wereld van Sindbad heten. De ingang en de wachtrij van Monsieur Cannibale worden verplaatst.



Restaurant Panorama

Op een later moment krijgt ook restaurant Panorama hetzelfde oriëntaalse thema, zodat het horecacomplex bij de attracties past. "Zodoende is dit gebied in Reizenrijk geoptimaliseerd als gasten over een paar jaar richting de attracties in het oostelijke uitbreidingsgebied wandelen", vertelt directeur Fons Jurgens.



Sander de Bruijn, bekend van Raveleijn, Baron 1898, Symbolica en De Zes Zwanen, is aangesteld als hoofdontwerper. "De zeereizen van Sindbad de Zeeman zijn een perfecte kapstok om een logische samenhang binnen dit gedeelte in de Efteling te creëren en om de thematisering van Vogel Rok verder uit te breiden", liet hij optekenen.



Rijke cultuur

Het attractiepark wordt bijgestaan door Richard van Leeuwen. Hij vertaalde de authentieke Arabische teksten van de vertellingen van 1001 Nacht naar het Nederlands. Hij verwacht dat de aanpassingen in de Efteling gaan "zorgen voor een positief geschetst beeld van de rijke Arabische cultuur".











Monsieur Cannibale, ontworpen door Henny Knoet, stamt uit 1988. Al bij de opening was er gedoe over een groot beeld van een zwarte kannibaal met een stereotyperend uiterlijk. Nadat verschillende belangenorganisaties destijds over het ontwerp klaagden, besloot de Efteling om van het hoofdpersonage een vegetariër te maken, met stukken fruit.



Koksmaatje

"Toen zelfs dát nog niet door de beugel kon, heb ik er als laatste kunstgreep een blank koksmaatje bij bedacht, dat lepelde van het ijsje van de kannibaal", vertelde Knoet in 2007. "Nou, met de hakken over de sloot kwam het erdoor. Een blank koksmaatje hè, niet andersom. Het heeft door deze commotie nog tot ver in het seizoen geduurd voordat de centrale figuur tussen de kookpotten stond." De ontwerper overleed in 2013 op 71-jarige leeftijd.



In 2014 laaide de discussie over Monsieur Cannibale weer op, nadat een Amerikaanse journaliste klaagde over het beeld in een reisverslag over de Efteling. Sindsdien ontstond regelmatig commotie over de molen en de attractie Carnaval Festival, die vergelijkbare kritiek te verduren kreeg. Naar aanleiding daarvan zijn de Aziatische en Afrikaanse scènes in Carnaval Festival twee jaar geleden aangepast.



Hoogseizoen

Toen liet de Efteling al weten dat er in de toekomst mogelijk ook veranderingen aan zouden komen voor Monsieur Cannibale. Die worden dit jaar doorgevoerd. De attractie gaat direct na het hoogseizoen dicht voor werkzaamheden. Op zondag 5 september vindt de laatste rit plaats.



Efteling-fans zullen straks ook het beroemde gelijknamige nummer van de Franse zanger Sacha Distel moeten missen. Het lied werd in 1965 gecomponeerd door Gérard Gustin. Bij de attractie gebruikt de Efteling een heruitgave uit 1985. De herkenbare melodie zit ook in de tweede versie van watershow Aquanura.