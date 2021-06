Efteling

Werkzaamheden bij nieuwe Efteling-attractie Nest vanwege productiefout

Er vinden werkzaamheden plaats bij de nieuwe Efteling-attractie Nest. Het grote waterbed, dat het hart van het speelgebied vormt, moet al kort na de opening aangepast worden. Voorlopig is het populaire onderdeel om die reden niet toegankelijk.



Nest werd ruim drie weken geleden officieel geopend. Inmiddels is het waterbed al een week niet in gebruik. Er zijn hekken omheen gezet.

"Uit onderzoek van de fabrikant blijkt dat er sprake is van een productiefout", meldt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. "Daarom duurt het nu wat langer."



Rolstoel

Op het waterbed staat een schat- en landkaart. Bijzonder is dat het bed ook geschikt is voor bezoekers in een rolstoel. Bij het ontwerpen van Nest is rekening gehouden met kinderen met een handicap.



Eerder deze maand vonden er ook al aanpassingen plaats in Nest. Toen bleek dat er onder een houten vlonder, waar kinderen kunnen spelen, grote schroeven uitstaken. Het euvel kon vrijwel direct verholpen worden.