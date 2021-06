Efteling

Efteling voegt loempia's toe aan snackaanbod

Het snackaanbod van de Efteling is uitgebreid. Naast frikandellen, kroketten, kipcorns, kipnuggets, bamischijven, kaassoufflés en Mexicano's worden er nu ook loempia's geserveerd. Het attractiepark biedt twee varianten aan: middel en groot.



Twee middelgrote loempia's - zonder saus - kosten 1,95 euro. Voor één grote loempia moet hetzelfde bedrag afgerekend worden. De nieuwe oosterse snacks zijn te vinden bij Frau Boltes Küche, het Duitse restaurant naast familieachtbaan Max & Moritz.

De vegetarische tussendoortjes vallen onder het onlangs geïntroduceerde Efteling-label De Betere Keuze, omdat er minder vet in zit dan in andere snacks. Het label is bedoeld om inzichtelijker te maken welke gezondere opties er zijn bij de horecagelegenheden in het park.