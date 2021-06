La Mer de Sable

Frans pretpark opent achtbaan van Nederlandse makelij

Het Franse pretpark La Mer de Sable heeft deze week een nieuwe rollercoaster in gebruik genomen: Silver Mountain. De 350 meter lange familieachtbaan werd gebouwd door de Nederlandse fabrikant Vekoma. Eigenlijk had de opening al in 2020 plaats moeten vinden.



Door de coronacrisis werd dat een jaar later. De Looping Group, de eigenaar van het park, noemt de toevoeging "niet alleen een grote investering, maar ook een keerpunt in de geschiedenis van La Mer de Sable".

"Dankzij de uitgebreide thematiek worden bezoekers ondergedompeld in de wereld van het Wilde Westen. En de strategische ligging op het hoogste punt van het park zorgt voor een extra sensatie, terwijl de attractie toegankelijk is voor jonge kinderen."



Slagharen

Silver Mountain is zo'n 15 meter hoog. Er geldt een minimale lengte van 1.00 meter. De baan is vergelijkbaar met de Mine Train in Attractiepark Slagharen en de K3 Roller Skater in Plopsaland De Panne.