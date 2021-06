Kermis

Kermisseizoen eindelijk van start: dit zijn de belangrijkste kermissen in juli en augustus

De Nederlandse kermiswereld komt eindelijk weer op stoom. Vanaf woensdag 30 juni zijn er weer kermissen toegestaan in Nederland. Kermisexploitanten gaan proberen om in de zomermaanden het verloren voorjaar goed te maken.



Voor de maanden juli en augustus staan al veel grote kermissen op de planning. Vanwege de coronamaatregelen worden kermissen op veel plekken verplaatst van het stadscentrum naar een ander terrein. Arnhem bijt op 30 juni het spits af. Dan start de Megakermis Gelredome, die tot en met 11 juli duurt. De opbouw is al in volle gang.

Bergen op Zoom is van 2 tot en met 11 juli aan de beurt. Daar ontstaat een 'kermispark' op een evenemententerrein. De kermis in het Brabantse Best - met attracties op drie afgesloten pleinen - zal plaatsvinden van 2 tot en met 7 juli. In Den Helder wijkt de kermis uit naar de voormalige rijkswerf Willemsoord, van 2 tot en met 11 juli.



Verhuist

De zomerkermis van Etten-Leur verhuist naar het Brabantpark, van 2 tot en met 7 juli. Bewoners van Helmond kunnen van 9 tot en met 14 juli kermis vieren op de Armeidewal. In Apeldoorn is er kermis van 10 tot en met 25 juli, bij winkelcentrum De Voorwaarts.



Zaandam heeft een kermis van 14 tot en met 25 juli. Een uitgeklede versie van de Tilburgse kermis staat op het programma voor 16 tot en met 25 juli. De kermis in Uden houdt dezelfde data aan.



Park Hilaria

Na een jaar afwezigheid vindt er ook weer een kermis plaats in Eindhoven: Park Hilaria is open van 30 juli tot en met 8 augustus. De kermis in Oss - van 12 tot en met 18 augustus - staat net als vorig jaar op de Rusheuvel en in het Jan Cunenpark.



De kermisagenda zal de komende tijd waarschijnlijk nog voller raken. Veel gemeentes, waaronder Den Bosch, Oosterhout, Utrecht en Emmen, zijn nog bezig met het verlenen van vergunningen.



Verboden

Kermissen werden op 14 oktober vorig jaar verboden vanwege de oplopende coronacijfers. Als woensdag de eerste kermissen weer van start gaan, heeft de Nederlandse kermiswereld maar liefst 259 dagen onafgebroken stilgestaan.