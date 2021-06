Legoland Discovery Centre Scheveningen

Legoland Discovery Centre Scheveningen geopend: dit kun je verwachten

Het eerste Lego-pretpark van de Benelux is deze week officieel geopend in Scheveningen. Aan de beroemde boulevard van de Zuid-Hollandse badplaats is nu Legoland Discovery Centre Scheveningen te vinden: een overdekt speel- en attractiepark voor kinderen.



Eigenlijk zou de opening al in het voorjaar van 2019 plaatsvinden. De bouw liep echter veel vertraging op. Vandaag konden de deuren alsnog geopend worden, twee jaar later dan gepland.

Op de begane grond bevinden zich de kassa's en de grote Lego-winkel. Bezoekers gaan met een lift naar de kelder, waar de attracties en een horecagelegenheid te vinden zijn.



Darkride

De opvallendste attracties zijn de interactieve darkride Fantasie Express, de 4D-bioscoop Lego Studio's, miniatuurstad Miniland, het Trainingskamp Laser Doolhof van Lego Ninjago en klimgebied Piraten Avontureneiland. Daarnaast kunnen kinderen op verschillende plekken met Lego spelen. Er zijn Lego-specialisten aanwezig om hen te helpen.



Voor Miniland, waar bekende bouwwerken uit Den Haag zijn gebouwd, werden meer dan een miljoen Lego-steentjes gebruikt. De maquettes zijn interactief: met behulp van knoppen kunnen bezoekers verschillende elementen in beweging zetten. Elke paar minuten verandert de belichting, zodat toeschouwers de gebouwen zoals bij dag als nacht kunnen ervaren.



Volwassenen

Omdat de kleinschalige trekpleister gericht is op jonge kinderen, zijn volwassenen zónder kinderen niet welkom. Voor hen worden later aparte avondopenstellingen georganiseerd. De souvenirwinkel bij de ingang is wel voor iedereen toegankelijk.



Het Discovery Centre werkt voorlopig met twee tijdvakken per dag: van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur. Bezoekers kunnen dus maximaal twee uur blijven. Dat kost op dit moment 18,25 euro per persoon. Kinderen tot en met 2 jaar mogen gratis naar binnen.



Sea Life Scheveningen

Legoland Discovery Centre Scheveningen is onderdeel van de Britse groep Merlin Entertainments, net als Sea Life Scheveningen, Madame Tussauds Amsterdam en The Amsterdam Dungeon. Er zijn momenteel 27 Discovery Centres op de wereld. Europa telt er zes. Er zijn plannen voor een zevende vestiging in Brussel.